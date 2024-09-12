Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Perotti futbolu bıraktı Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Diego Perotti, 36 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Haber Merkezi

Bir dönemler Süper Lig'de top koşturan Diego Perotti, futbola veda kararı aldı.

2020-2021 sezonunda Roma'dan Fenerbahçe'ye bedelsiz bir şekilde transfer olan yıldız isim, futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

FENERBAHÇE'DE 4 MAÇTA 3 GOL ATTI

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sarı-lacivertli formayı düzenli olarak giyemeyen Arjantinli isim, Fenerbahçe'de yalnızca 4 maça çıktı.

36 yaşında kariyerini bitiren hücum oyuncusu, bu karşılaşmalarda 3 kez ağları sarsmıştı.

PEROTTI'NİN KARİYERİ

26 Temmuz 1988 doğumlu Diego Perotti, ülkesi Arjantin'in CD Moron takımında futbola başladı.

Sevilla altyapısında yetişen sol kanat oyuncusu Boca Juniors, Genoa, Roma, Fenerbahçe ve Salernitana'da forma giydi.

Fenerbahçe'nin Ekim 2020'de Roma'dan transfer ettiği Diego Perotti, Ağustos 2021'de sarı-lacivertliler'den ayrıldı ve Şubat 2022'ye kadar kulüpsüz kaldı.