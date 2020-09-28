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Fenerbahçe'nin forma tercihi tartışma konusu oldu

Fenerbahçe'nin forma tercihi tartışma konusu oldu

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe'de forma tercihi çok konuşuldu. Sarı-lacivertliler uzun bir aranın ardından derbide çubuklu formayı tercih etmedi.