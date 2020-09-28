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Fenerbahçe'nin forma tercihi tartışma konusu oldu
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe'de forma tercihi çok konuşuldu. Sarı-lacivertliler uzun bir aranın ardından derbide çubuklu formayı tercih etmedi.
- Haber Merkezi
- 28.09.2020 - 12:04
Fenerbahçe, Galatasaray karşısına uzun bir aradan sonra 'Çubuklu' formayı giymeden çıktı.
18 SENE SONRA BİR İLK
Sarı-lacivertliler en son 16 Şubat 2002'de Kadıköy'de oynanan derbide beyaz formayla sahada yer almıştı.
Dün akşam ise forma tercihi lacivertten yana oldu. Taraftar uzun bir süre sonra yapılan bu değişikliğe bir anlam veremedi, 'Çubuklu'nun tercih edilmemesini eleştirdi.