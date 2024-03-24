Fenerbahçe'nin Fred'le yüzü gülüyor Fred, Fenerbahçe'yi galibiyete taşıyan oyuncuların başında geliyor. Sarı-lacivertli ekip, Brezilyalı oyuncunun forma giydiği 26 maçta 24 galibiyet aldı.

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Sezon başında Manchester United’dan Fenerbahçe'ye transfer olan Fred, dikkat çeken bir performans sergiliyor.

Sarı lacivertli ekip, Fred’in oynadığı 26 maçta 24 kez sahadan üç puanla ayrıldı. 1 karşılaşmada berabere kalan Fenerbahçe, 1 maçta da rakibine mağlup oldu.

Sezonun ilk yarısında Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlanan Fred’in tedavi olduğu dönemde ise Fenerbahçe art arda puan kayıpları yaşadı. Daha sonra sahalara geri dönen Brezilyalı futbolcu bir kez daha sakatlandı.

Bu süreçte kırmızı kart cezası sebebiyle de bazı maçlarda forma giyemeyen Fred, toplam 16 mücadelede kadroda yer almadı.

Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 9 galibiyet elde ederken, 3 kez berabere kaldı, 4 defa da mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Deneyimli orta saha oyuncusu, ilk gol sevincini ise Trabzon deplasmanında yaşadı. Fred, bordo mavililer karşısında fileleri 2 kez havlandırarak, takımına galibiyeti getiren isimlerin başında yer aldı.

Brezilyalı futbolcu, sarı lacivertli formayı giydiği 26 maçta 7 asist yapma başarısı da gösterdi.