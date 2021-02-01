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    Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın elinden aldığı futbolcular

    Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın elinden aldığı futbolcular

    Fenerbahçe'nin ezeli rakibinin istediği İrfan Can Kahveci'yi almasının ardından biz de sarı-lacivertlilerin Galatasaray'ın elinden aldığı bazı isimleri sizler için derledik.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 08:48
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 08:56
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    Süper Lig'de Mert Hakan Yandaş yarışının ardından devre arası transfer döneminde de İrfan Can pazarlığı nefesleri kesti.

    FENERBAHÇE'NİN KAPTIĞI FUTBOLCULAR

    Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aynı anda istediği İrfan Can Kahveci dün akşam saatlerinde resmen sarı-lacivertlilerle anlaştı. Sarı-kırmızılı takım ezeli rakibine  transfer yarışında bir kez daha mağlup olurken yönetim Gedson Fernandes'in kiralandığını duyurarak taraftarların tepkisini yumuşattı.

    Son dönemlerde birçok isim için yarışa giren iki büyük camiada Fenerbahçe'nin ezeli rakibinin elinden kaptığı isimler şöyle:

    Pierre van Hooijdonk

    Fenerbahçe nin Galatasaray ın elinden aldığı futbolcular #1

    Emre Belözoğlu

    Fenerbahçe nin Galatasaray ın elinden aldığı futbolcular #2

    Miroslav Stoch

    Fenerbahçe nin Galatasaray ın elinden aldığı futbolcular #3

    Alper Potuk

    Fenerbahçe nin Galatasaray ın elinden aldığı futbolcular #4

    Vedat Muriç

    Fenerbahçe nin Galatasaray ın elinden aldığı futbolcular #5

    Mert Hakan Yandaş

    Fenerbahçe nin Galatasaray ın elinden aldığı futbolcular #6

    İrfan Can Kahveci

    Fenerbahçe nin Galatasaray ın elinden aldığı futbolcular #7

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