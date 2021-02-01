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Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın elinden aldığı futbolcular

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın elinden aldığı futbolcular

Fenerbahçe'nin ezeli rakibinin istediği İrfan Can Kahveci'yi almasının ardından biz de sarı-lacivertlilerin Galatasaray'ın elinden aldığı bazı isimleri sizler için derledik.