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Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın elinden aldığı futbolcular
Fenerbahçe'nin ezeli rakibinin istediği İrfan Can Kahveci'yi almasının ardından biz de sarı-lacivertlilerin Galatasaray'ın elinden aldığı bazı isimleri sizler için derledik.
- Haber Merkezi
- 01.02.2021 - 08:48
- Güncelleme : 01.02.2021 - 08:56
Süper Lig'de Mert Hakan Yandaş yarışının ardından devre arası transfer döneminde de İrfan Can pazarlığı nefesleri kesti.
FENERBAHÇE'NİN KAPTIĞI FUTBOLCULAR
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aynı anda istediği İrfan Can Kahveci dün akşam saatlerinde resmen sarı-lacivertlilerle anlaştı. Sarı-kırmızılı takım ezeli rakibine transfer yarışında bir kez daha mağlup olurken yönetim Gedson Fernandes'in kiralandığını duyurarak taraftarların tepkisini yumuşattı.
Son dönemlerde birçok isim için yarışa giren iki büyük camiada Fenerbahçe'nin ezeli rakibinin elinden kaptığı isimler şöyle:
Pierre van Hooijdonk
Emre Belözoğlu
Miroslav Stoch
Alper Potuk
Vedat Muriç
Mert Hakan Yandaş
İrfan Can Kahveci