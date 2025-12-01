Fenerbahçe'nin galibiyet serisi derbide son buldu

- Fenerbahçe, Galatasaray ile derbide 1-1 berabere kalarak galibiyet serisini sonlandırdı.
- Süper Lig'in 14. haftasında aldığı bu sonuçla, 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
- Derbi sonunda Fenerbahçe'nin puanı 32'ye yükseldi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.
Sarı-lacivertliler derbiye 5 maçlık galibiyet serisiyle çıkarken, bugün aldığı sonuçla bu seri de sona ermiş oldu.
LİGDE SON PUAN KAYBI 5 EKİM'DEYDİ
Fenerbahçe, 5 Ekim'de Samsunspor ile golsüz berabere kaldığı maç sonrası Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş, Kayserispor ve Rizespor karşılaşmalarında hanesine 15 puan yazdırdı.
PUANI 32 YAPTILAR
Derbide sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, puanını 32'ye çıkardı.