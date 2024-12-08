Fenerbahçe’nin galibiyet serisi derbide sona erdi

İHA
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşırken sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Derbi öncesi çıktığı son 5 lig maçından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, ezeli rakibine kaybederken, galibiyet serisi de sona erdi.
Jose Mourinho'nun öğrencileri son 7 lig maçında ise 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti.
MOURINHO, 2. DERBİSİNİ DE KAYBETTİ
Sezon başı takımın başına geçen Jose Mourinho, Süper Lig'de 2. derbisini de kaybetti.
Ligin 6. haftasında evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 kaybetti.
Fenerbahçe bu sezon aldığı 2 mağlubiyeti de derbilerde yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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