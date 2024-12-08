Fenerbahçe’nin galibiyet serisi derbide sona erdi
İHA

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşırken sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Derbi öncesi çıktığı son 5 lig maçından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, ezeli rakibine kaybederken, galibiyet serisi de sona erdi.

Jose Mourinho'nun öğrencileri son 7 lig maçında ise 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti.

MOURINHO, 2. DERBİSİNİ DE KAYBETTİ

Sezon başı takımın başına geçen Jose Mourinho, Süper Lig'de 2. derbisini de kaybetti.

Ligin 6. haftasında evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 kaybetti.

Fenerbahçe bu sezon aldığı 2 mağlubiyeti de derbilerde yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor