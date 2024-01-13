Fenerbahçe'nin Gaziantep FK kafilesi belli oldu

Süper Lig'in 20. hafta müsabakasında Marius Sumudica'nın ekibi Gaziantep FK ile İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Bu kritik maç 14 Ocak Pazar akşamı saat 19.00'da Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.
Şampiyonluk ve alt sıraları yakından ilgilendiren mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu belli oldu.
Bonucci ve Lincoln kadroda
Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci kadroda yer alırken bir de sürpriz yaşandı.
9 Mart 2023 tarihinde Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında sakatlık geçiren ve ameliyat edilen Lincoln Henrique, aylar sonra maç kadrosunda yer aldı.
7 isim yer almadı
Sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Miguel Crespo ve Miha Zajc kadroda kendine yer bulamadı. Afrika Kupası'na giden Alexander Djiku ve Bright Osayi Samuel de kafilede yer almadı.
Kısa süre içinde ayrılması beklenen Umut Nayir ile Samet Akaydin de kadroda yer almadılar.
İşte Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosu
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Serdar Aziz, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Lincoln Henrique, Fred, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Joshua King, Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi
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