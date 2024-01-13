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Fenerbahçe'nin Gaziantep FK kafilesi belli oldu

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK kafilesi belli oldu Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlerin kamp kadrosunda Lincoln Henrique ve Leonardo Bonucci de yer aldı.