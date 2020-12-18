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Fenerbahçe'nin Gaziantep maçı kadrosu

Fenerbahçe'nin Gaziantep maçı kadrosu

Gaziantep FK deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Elmacık kemiği kırılan Harun Tekin kadroda kendisine yer buldu.