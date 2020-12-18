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    Fenerbahçe'nin Gaziantep maçı kadrosu

    Fenerbahçe'nin Gaziantep maçı kadrosu

    Gaziantep FK deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Elmacık kemiği kırılan Harun Tekin kadroda kendisine yer buldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2020 - 17:44
    • Güncelleme : 18.12.2020 - 17:53
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    Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe'de maç kadrosu açıklandı.

    Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mauricio Lemos, Mbwana Samatta, Diego Perotti, Enner Valencia ve Tolga Ciğerci kadroda yer almadı. Kırmızı kart cezalısı Altay Bayındır da Antep deplasmanına götürülmeyen isimler arasında yer aldı.

    Karacabey Belediyespor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Jose Sosa ise maç kadrosuna dahil edildi.

    Fenerbahçe nin Gaziantep maçı kadrosu #1

    OZAN VE PELKAS SINIRDA

    Fenerbahçe'de 2 oyuncu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Sezon başından itibaren orta sahadaki mücadeleleriyle göz dolduran Ozan Tufan ile Dimitris Pelkas'ın 3'er sarı kartı bulunuyor.

    Bu isimler, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmesi durumunda Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

    Fenerbahçe nin Gaziantep maçı kadrosu #2

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