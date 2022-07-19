Fenerbahçe'nin geniş kadrosu dikkat çekti

Transfer döneminin en flaş takımı olan Fenerbahçe'de kadro genişliği sosyal medyada gündem oldu.

Transfer sezonu son hızıyla devam ederken, Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.

Bu sezonun transferde en flaş takımı olan Fenerbahçe, kadrosuna kattığı oyuncularla dikkatleri üzerine çekti.

Sarı-lacivertliler, şu ana kadar transfer sezonunda tam 6 kişiyi kadrosuna kattı. Fenerbahçe'ye katılan oyuncular, takımla çalışmalara başladı.

Kadro derinliği dikkat çekti

Henüz yapacağı transferleri bitirmeyen sarı-lacivertliler kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Bu sezon en büyük hedefi şampiyonluk olan Fenerbahçe'de her mevkiye transfer yapılmaya çalışılıyor.

Son resmi açıklamalarla Fenerbahçe'nin kadrosu 35 kişiye ulaştı. Her mevkide alternatiflerin olması taraftarı sevindirirken, orta saha alternatifi oldukça dikkat çekti.