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    Fenerbahçe'nin geniş kadrosu dikkat çekti

    Fenerbahçe'nin geniş kadrosu dikkat çekti

    Transfer döneminin en flaş takımı olan Fenerbahçe'de kadro genişliği sosyal medyada gündem oldu.
    • 19.07.2022 - 13:05
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    Transfer sezonu son hızıyla devam ederken, Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.

    Bu sezonun transferde en flaş takımı olan Fenerbahçe, kadrosuna kattığı oyuncularla dikkatleri üzerine çekti.

    Sarı-lacivertliler, şu ana kadar transfer sezonunda tam 6 kişiyi kadrosuna kattı. Fenerbahçe'ye katılan oyuncular, takımla çalışmalara başladı.

    Fenerbahçe nin geniş kadrosu dikkat çekti #1

    Kadro derinliği dikkat çekti

    Henüz yapacağı transferleri bitirmeyen sarı-lacivertliler kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

    Bu sezon en büyük hedefi şampiyonluk olan Fenerbahçe'de her mevkiye transfer yapılmaya çalışılıyor.

    Son resmi açıklamalarla Fenerbahçe'nin kadrosu 35 kişiye ulaştı. Her mevkide alternatiflerin olması taraftarı sevindirirken, orta saha alternatifi oldukça dikkat çekti.

    Fenerbahçe nin geniş kadrosu dikkat çekti #2


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