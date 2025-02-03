Fenerbahçe'nin golcüleri Kadıköy'ü bayram yerine çevirdi

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Fenerbahçe, Rizespor karşısında forvetleriyle galibiyete ilerledi.

Sarı-lacivertliler, ilk yarıda 2-0 geriye düştüğü mücadelede Edin Dzeko'nun penaltısıyla ikinci yarıya bir farkla girdi, umutlarını yeşertti.

İkinci devrede kurulan müthiş baskı sonucunda Dzeko, golüyle yeniden sahneye çıktı. Youssef En-Nesyri'nin de artık klasikleşen enfes kafa golü Kadıköy'ü bayram yerine çevirdi.

Kanarya, bir kez daha forvetleriyle 3 puana uzandı. Sarı-lacivertli takım, Göztepe maçından sonra Rize önünde de 3 golü galibiyet aldı.

FORVETLERİN MÜTHİŞ SERİSİ

Edin Dzeko, dün akşam 2 kez ağları sarsarak bu sezon Süper Lig'de gol sayısını 12'ye yükseltti. Dzeko geçen sezon ligde 20 gole ulaşırken, bu sezon 22 haftada 12 gole ulaştı.

Son hafların formda yıldızı En-Nesyri ise dün akşamki kafa golüyle beraber Süper Lig'de 13. kez sevindi.

Faslı forvet; oynadığı son 7 lig maçında rakip filelere tam 10 gol gönderdi. Öte yandan En-Nesyri; Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 32 resmi maça çıkarken 18 gole ulaştı ve böylece kariyerinin en iyi dönemini yakaladı.