Fenerbahçe'nin iki golü VAR'dan iptal edildi

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Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında konuk takım Fenerbahçe'nin iki golü iptal oldu.

EN-NESYRI ATTI, SAYILMADI

Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 50. dakikada Youssef En-Nesyri ile öne geçti. Ancak bu gol VAR'dan iptal edildi.

Bu dakikada orta sahada yaşanan pozisyonda İrfan Can Kahveci, Maestro'dan topu aldı ve topu ileriye doğru oynadı. Topu alan Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri'yi topla buluşturdu. Faslı futbolcu, topu ağlara gönderdi.

Adana Demirspor'da teknik heyet ve futbolcular, hakem Halil Umut Meler'e Maestro'ya faul olduğu yönünde itirazda bulundu.

Hakem Meler, VAR hakemi Sandi Putros'tan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve En-Nesyri'nin golünü iptal etti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

İRFAN CAN'IN GOLÜ DE İPTAL EDİLDİ

Fenerbahçe'nin, Adana Demirspor ile oynadığı maçta İrfan Can Kahveci'nin de golü iptal edildi.

Fenerbahçe, 63. dakikada İrfan Can Kahveci ile öne geçti. Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi.

Hakem Meler, pozisyon içerisinde Youssef En-Nesyri'nin Tolga Kalender'e faul yaptığını işaret ederek golü iptal etti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)