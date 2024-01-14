Haberler



Futbol



Fenerbahçe'nin golünde Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi devreye girdi

Fenerbahçe'nin golünde Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi devreye girdi Fenerbahçe, Sebastian Szymanski ile golü buldu ancak pozisyon sonrasında ofsayt bayrağı havaya kalktı. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi de kararı onayladı.