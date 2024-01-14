Fenerbahçe'nin golünde Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi devreye girdi

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Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçın ilk devresinde ise Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi devreye girdi.
23. dakikada savunma arkasına atılan topu Dusan Tadic aldı ve ceza sahası içindeki Sebastian Szymanski'ye pasını aktardı. Szymanski, fileleri havalandırdı ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
Gol kararı çıkmadı, oyun sürdü
Yarı otomatik ofsayt sisteminin de kararı onaylamasıyla birlikte oyun devam etti. Pozisyonda Dusan Tadic'in kafasının bir bölümün ofsayt olduğu gösterildi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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