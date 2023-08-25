Fenerbahçe'nin golünün mimarı top toplayıcı: Tadic bizi uyarmıştı Fenerbahçe'nin Twente'yi 5-1 yendiği karşılaşmanın 4. golünden önce taçın hızlı şekilde kullanılmasını sağlayan 14 yaşında top toplayıcı Yağız Ege Şalcı FB TV'ye konuştu.

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Hollanda temsilcisi Twente'yi 5-1 mağlup etti.

Karşılaşma 3-1 devam ederken soldan atak yapan sarı-lacivertli takımda Tadic'in hızla kullandığı taç atışının ardından topla buluşan Dzeko, meşin yuvarlağı İrfan Can'a aktarmıştı. Ceza sahası içinde topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda top ağlara gitmiş ve Fenerbahçe 4'üncü golü kaydetmişti.

"Topları hızlı atmamız için uyardı"

Atılan 4'üncü golden önce Fenerbahçe altyapısında da oynayan top toplayıcı çocuk Yağız Ege Şalcı'nın hızlı davranarak meşin yuvarlağı taçı kullanan Tadic'e vermesi farkın 3'e çıkmasını sağladı.

Karşılaşmanın ardından FBTV'ye konuşan Yağız Ege şunları söyledi:

Maç öncesinde Tadic'in topları hızlı istediğini biliyorduk. O yüzden hızlı atıyorduk. Kaptanımız ilk yarı da hızlı attı. Ben Tadic'e topu hızlı attıktan zaten gol oldu.

Hatıra fotoğrafı çektirdiler

Tadic, daha önceki maçlarda top toplayıcı çocukları pozisyonlarda çabuk ve uyanık olmaları konusunda uyarmıştı.

Öte yandan 14 yaşındaki Yağız Ege, maçın ardından Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.