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    Fenerbahçe'nin göndermesi gereken isimler

    Fenerbahçe'nin göndermesi gereken isimler

    Fenerbahçe'de 3 veya 4 transfere ihtiyaç duyulurken gitmesi gereken isimler için de zaman daraldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2021 - 15:14
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 15:29
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    Fenerbahçe'de yönetim, bir yandan gelecek transferler için uğraşırken bir yandan da kadroyu boşaltmaya çalışıyor.

    Fenerbahçe, 9-10 oyuncusuna önümüzdeki 6 günde kulüp bulmak istiyor. Türkiye'de transfer 8 Eylül'de sona erse de Avrupa'da 31 Ağustos'ta bitecek olması (UEFA listesi de bu tarihte gönderilecek) Fenerbahçe'nin özellikle yabancı futbolcuları için acele etmesini gerektiriyor.

    Fenerbahçe nin göndermesi gereken isimler #1

    MAURICIO LEMOS

    Fenerbahçe'de bileti kesilen isimlerden biri olan Uruguaylı stoperin adı Yunanistan'dan Aris ile anıldı ancak transfere nokta konamadı. Avrupa'da kendisine kulüp arayan Lemos için 31 Ağustos'a kadar çözüm bulunamazsa, Süper Lig kulüplerinden veya Güney Amerika'dan teklif beklenecek.

    Fenerbahçe nin göndermesi gereken isimler #2

    MATHIAS ZANKA

    Geçtiğimiz sezonu Kopenhag'da geçiren Zanka, Fenerbahçe'de takımla antrenmanlara çıksa da yeniden gitmesi bekleniyor. Muhtemel adresi Kopenhag olan Zanka ile uygun finansal formüller üzeirnde görüşülüyor.

    Fenerbahçe nin göndermesi gereken isimler #3

    STEVEN CAULKER

    Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak 3'lü savunma anlayışında Vitor Pereira'nın gözüne giremeyen Caulker, kendisine yeni bir kulüp arıyor. 1.2 milyon euro maaşı olan Caulker için Fenerbahçe de çıkmaza girdi. Anadolu'dan gelen teklifler, şu an için Caulker'ın maaşının tamamını karşılamaya yetmese de Fenerbahçe son ana kadar çözüm peşinde olacak.

    Fenerbahçe nin göndermesi gereken isimler #4

    NABIL DIRAR

    Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Dirar, geçen sezonu Club Brugge'de kiralık geçirmişti. Sarı lacivertliler, Avrupa'da transferin biteceği 31 Ağustos'a kadar Dirar'a bir talip çıkmasın umuyor. Talip çıkarsa Fenerbahçe de transfer için tüm kolaylıkları yapacak.

    Fenerbahçe nin göndermesi gereken isimler #5

    MURAT SAĞLAM

    Fenerbahçe, geçen sezon Çaykur Rizespor'a kiraladığı 23 yaşındaki sol beki bu sezon bonservisiyle göndermek istiyor. Anadolu'dan teklifler olsa da şu an için Murat Sağlam bir kulübe yeşil ışık yakmadı.

    Fenerbahçe nin göndermesi gereken isimler #6

    OĞUZ KAĞAN GÜÇTEKİN

    Fenerbahçe altyapısından yetişen ve Rizespor ile Konyaspor'da kiralık forma giyen Oğuz Kağan, bu kez bonservisiyle transfer olacak.

    Fenerbahçe nin göndermesi gereken isimler #7

    CANER ERKİN

    Fenerbahçe'de Vitor Pereira kararıyla kadro dışı bırakılan Caner Erkin, kendisine kulüp arıyor. Süper Lig'den gelen teklifleri bekleten Caner'in önceliği yurt dışı. Yunanistan kulüpleriyle adı anılan Caner, Avrupa'dan istediği teklifi bulamazsa rotasını Süper Lig'e çevirecek.

    DIEGO PEROTTI

    Genoa ile anlaşan 33 yaşındaki Arjantinli oyuncu, Fenerbahçe ile fesih için görüşmelerini sürdürüyor. Perotti'nin Fenerbahçe'den aldığı maaş ile Genoa'nın ödeyeceği maaş arasındaki fark şu an için en büyük pürüzü oluşturuyor.

    Fenerbahçe nin göndermesi gereken isimler #8

    SİNAN GÜMÜŞ

    Fenerbahçe'de Vitor Pereira kararıyla kadro dışı bırakılan isimlerden Sinan Gümüş için Süper Lig kulüplerinin yoğun presi var. 7 Eylül'e kadar olan süreçte Fenerbahçe'yi ve Sinan Gümüş'ü en mutlu edecek teklifi getiren kulüp imzayı attıracak.

    Fenerbahçe nin göndermesi gereken isimler #9

    MBWANA SAMATTA

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ilk iki lig maçına Samatta ile başlasa da oyuncuyu düşünmüyor. Rotasyonda Enner Valencia ve Serdar Dursun'un arkasında olan ancak bu iki oyuncunun sakatlığı nedeniyle forma bulan Samatta, muhtemel forvet transferinin ardından süre bulamayacak. Kendisine kulüp arayan Samatta için şu an memnun edecek bir teklif gelmedi. 31 Ağustos'a kadar Tanzanyalı golcü için teklif umutla beklenecek.

    Fenerbahçe nin göndermesi gereken isimler #10

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