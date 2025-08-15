Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in ikinci haftasında 16 Ağustos Cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Diego Carlos, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao, kadroya dahil edilmedi.

KAMP KADROSU

Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosunda yer alan oyuncular şöyle: