Fenerbahçe'nin grubunda Ludogorets Razgrad, Spartak Trnava'yı farklı geçti
ensonhaber.com

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk hafta maçında Ludogorets Razgrad, Spartak Trnava'yı ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadaleyi 4-0'lık skorla kazandı.

Ludogorets'e galibiyeti getiren golleri 46'da Ivan Yordanov, 51 ve 63'te Jakub Piotrowski ile 90+4'te Rwan Seco kaydetti.

Bu sonucun ardından Ludogorets gruba 3 puanla başlarken Trnava puanla tanışamadı.

Fenerbahçe'nin sıradaki rakibi Trnava

Ludogorets, Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Nordsjaelland deplasmanına gidecek.

Spartak Trnava ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.