Fenerbahçe'nin grubunda Ludogorets Razgrad, Spartak Trnava'yı farklı geçti

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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk hafta maçında Ludogorets Razgrad, Spartak Trnava'yı ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadaleyi 4-0'lık skorla kazandı.
Ludogorets'e galibiyeti getiren golleri 46'da Ivan Yordanov, 51 ve 63'te Jakub Piotrowski ile 90+4'te Rwan Seco kaydetti.
Bu sonucun ardından Ludogorets gruba 3 puanla başlarken Trnava puanla tanışamadı.
Fenerbahçe'nin sıradaki rakibi Trnava
Ludogorets, Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Nordsjaelland deplasmanına gidecek.
Spartak Trnava ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.