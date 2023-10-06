Fenerbahçe'nin grubunda Nordsjaelland, Ludogorets Razgrad'ı 7 golle devirdi

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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Nordsjaelland, Ludogorets Razgrad'ı ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 7-1'lik skorla kazandı.
Danimarka ekibine galibiyeti getiren golleri 2'de penaltıdan Ingvartsen, 11'de Osman, 31'de Tverskov, 32. ve 74. dakikalarda Nygren, 68'de Son (KK) ve 86'da Rasmussen attı.
Ludogorets Razgrad'ın tek sayısını 9'da penaltıdan Verdon kaydetti.
Fenerbahçe'nin sıradaki rakibi Ludogorets
Bu sonucun ardından grupta 3 puana yükselen Nordsjaelland, gruptaki bir sonraki maçta Spartak Trnava deplasmanına gidecek.
3 puanda kalan Ludogorets Razgrad ise temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak.
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