Fenerbahçe'nin grubunda Nordsjaelland, Ludogorets Razgrad'ı 7 golle devirdi UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı H Grubu'nda Nordsjaelland, konuk ettiği Ludogorets Razgrad'ı 7-1 mağlup etti.

ensonhaber.com UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Nordsjaelland, Ludogorets Razgrad'ı ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 7-1'lik skorla kazandı. Danimarka ekibine galibiyeti getiren golleri 2'de penaltıdan Ingvartsen, 11'de Osman, 31'de Tverskov, 32. ve 74. dakikalarda Nygren, 68'de Son (KK) ve 86'da Rasmussen attı. Ludogorets Razgrad'ın tek sayısını 9'da penaltıdan Verdon kaydetti. Fenerbahçe'nin sıradaki rakibi Ludogorets Bu sonucun ardından grupta 3 puana yükselen Nordsjaelland, gruptaki bir sonraki maçta Spartak Trnava deplasmanına gidecek. 3 puanda kalan Ludogorets Razgrad ise temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak.