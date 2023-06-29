Fenerbahçe'nin hazırlık maçları açıklandı

Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonu hazırlık programı belli oldu. Sarı-lacivertli takımı, yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde 2 Temmuz Pazar günü toplanacak. Milli takımlarına giden oyuncular ise 5 Temmuz tarihinde takıma katılacaklar.

Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından topbaşı yapacak olan futbolcular, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde ilk antrenmanlarını gerçekleştirecekler.

Fenerbahçe, Rusya'da 3 hazırlık maçı yapacak

8 Temmuz’a kadar çalışmalarını İstanbul’da sürdürecek olan sarı lacivertliler 9-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya’nın St Petersburg şehrinde Pari Premier Cup Turnuvasına katılacak.

Fenerbahçe'nin turnuvadaki maç programı şöyle:

9 Temmuz

19.30 Zenit - Fenerbahçe

12 Temmuz

19.30 - Kızılyıldız

15 Temmuz

14.00 Neftchi PFK - Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin hazırlık maçları açıklandı

Çalışmalar Samandıra'da devam edecek

15 Temmuz tarihinde oynayacağı son karşılaşmanın ardından İstanbul’a dönecek olan sarı lacivertli ekip, çalışmalarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdürmeye devam edecek.