Fenerbahçe'nin hedefi Sokratis Papastathopulos

Stoper problemini bu sezon da çözemeyen Fenerbahçe, Arsenal'in savunma oyuncusu Sokratis Papastathopulos'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Sezon başından bu yana Lemos, Sadık ve Tisserand'dan yeterli verimi alamayan Erol Bulut, Serdar Aziz'in partnerini Arsenal'de buldu.

EROL BULUT İSTİYOR

Bu sezon Arteta'nın ligde hiçbir maçta şans tanımadığı Yunan stoper için kolları sıvayan sarı-lacivertli yönetimin ocak ayındaki transfer döneminde 32 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

KALEDE 20 GOL GÖRÜLDÜ

Bu sezon istatistiki anlamda da savunma zaafiyeti olan Fenerbahçe'de Serdar Aziz de dahil olmak üzere 3 stoper de 2'şer kez penaltı yaptı. Sarı-lacivertliler 14 hafta sonunda kalesinde 20 gol görürken Sokratis'in Serdar Aziz'le iyi bir uyum içerisinde olacağını düşünen Erol Bulut'un transferde ısrarcı olduğu belirtildi.

Bilindiği üzere sezon başında transfer edilen Lemos ve Tisserand yeterli seviyede performans sergileyemedi.