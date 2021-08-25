Fenerbahçe'nin Helsinki maçı kamp kadrosu

Fenerbahçe'nin Helsinki ile oynayacağı maçın kamp kadrosu duyuruldu.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Helsinki ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.

KADRODA EKSİKLER VAR

Fenerbahçe'nin Helsinki maçı kadrosunda sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş yer alırken, yeni transfer Kim Min-Jae'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Filip Novak, İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun yer almadı.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte Dimitris Pelkas sakatlığı sebebiyle, Mbawana Samatta ise FFP engeli nedeniyle UEFA kadrosuna yazılmamıştı. Bu iki oyuncu, Helsinki ile oynanacak rövanş maçının da kadrosunda bulunmuyor.

İşte Fenerbahçe'nin Helsinki maçı kadrosu: