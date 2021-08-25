Euro
9.8448
-0.49%
Dolar
8.3774
-0.23%
Altın
483.36
-0.7%
Borsa
1.471
0.34%
Bitcoin
407.925
-2.69%
EXEN Coin
26.84
-5.79%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Fenerbahçe'nin Helsinki maçı kamp kadrosu

    Fenerbahçe'nin Helsinki ile oynayacağı maçın kamp kadrosu duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2021 - 10:37
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 10:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe'nin Helsinki maçı kamp kadrosu

    Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Helsinki ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.

    KADRODA EKSİKLER VAR

    Fenerbahçe'nin Helsinki maçı kadrosunda sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş yer alırken, yeni transfer Kim Min-Jae'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Filip Novak, İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun yer almadı.

    Öte yandan sarı-lacivertli ekipte Dimitris Pelkas sakatlığı sebebiyle, Mbawana Samatta ise FFP engeli nedeniyle UEFA kadrosuna yazılmamıştı. Bu iki oyuncu, Helsinki ile oynanacak rövanş maçının da kadrosunda bulunmuyor.

    İşte Fenerbahçe'nin Helsinki maçı kadrosu:

    Fenerbahçe nin Helsinki maçı kamp kadrosu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir