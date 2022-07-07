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    Fenerbahçe'nin Instagram hesabı kapandı

    Fenerbahçe'nin Instagram hesabı kapandı

    Sarı-lacivertlilerin Instagram'da bulunan resmi sosyal medya hesabı bilinmeyen bir sebeple kapandı.
    • 07.07.2022 - 15:09
    • Güncelleme : 07.07.2022 - 15:36
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    Süper Lig ekipleri sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanıyor.

    Yapılan paylaşımlar, taraftarların oldukça ilgisini çekiyor ve bir hayli ses getiriyor.

    Sosyal medya hesapları, kulüp yönetimlerinin de seslerini duyurduğu bir alan haline geldi.

    Fenerbahçe'nin Instagram hesabı kapandı

    Fenerbahçe de bu hesapları en çok aktif kullanan. kulüpler arasında. Ancak, sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

    Fenerbahçe'nin Instagram hesabı, bilinmeyen bir nedenle kapatıldı.

    Fenerbahçe nin Instagram hesabı kapandı #1

    Kısa süre sora açıldı

    Kısa bir süre kapalı kalan hesap yapılan çalışmaların ardından yeniden aktif hale getirildi.

    Fenerbahçe nin Instagram hesabı kapandı #2


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