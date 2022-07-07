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    Fenerbahçe'nin Instagram hesabı neden kapatıldı?

    Sosyal medya kullanıcıları Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabına erişim sağlayamadı. Peki, Fenerbahçe'nin Instagram neden kapatıldı? Sorun çözüldü mü? İşte detaylar...
    • 07.07.2022 - 16:17
    • Güncelleme : 07.07.2022 - 16:31
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    Fenerbahçe'nin Instagram hesabı neden kapatıldı?

    Sosyal medyayı aktif kullanan sporseverler, Fenerbahçe Instagram hesabını yakından takip ediyor.

    Fenerbahçe Kulübü, sosyal medyaya bir hayli önem vermesiyle tanınıyor.

    Ancak bugün, Fenerbahçe resmi Instagram hesabına giriş yapılamadı ve hata bildirimi görüldü.

    Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı erişime kapatılan Fenerbahçe'nin  hesabına kullanıcılar ulaşamadı.

    Hesabın şu an için kapatıldığı ve erişimin olmadığı öğrenildi.

    Kullanılcılar, Fenerbahçe Instagram hesabı çöktü mü? sorularına sanıt aramaya başladı.

    Sorun çözüldü

    Fenerbahçe'nin teknik ekibi kısa süre içinde Instagram yetkilileriyle bağlantıya geçti.

    Sarı-lacivertli teknik ekip olaya müdahale etti ve hesap kısa süre sonra erişime açıldı.

    Diğer platformlarda ise herhangi bir problem gözlenmedi.

    Günün ilerleyen saatlerinde sarı lacivertli ekipten konuyla ilgili açıklama gelmesi bekleniyor.

    Fenerbahçe nin Instagram hesabı neden kapatıldı? #1Fenerbahçe nin Instagram hesabı neden kapatıldı? #2


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