Fenerbahçe'nin iptal olan golü tartışma yarattı

Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor maçında sarı-lacivertlilerin iptal edilen golü tartışma yarattı.

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u ağırlıyor.

Maçın 27. dakikasında tartışmalı bir pozisyon meydana geldi. Antalyaspor kalecisi Boffin ceza sahasının dışına çıkarak topu uzaklaştırmak istedi.

Topla buluşan Amilton'un hatalı pası Samatta'ya gitti. Samatta topu Gustavo'ya aktardı.

GOL İPTAL EDİLDİ

Gustavo da sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. Ancak yan hakem, pozisyonun başlangıcında Amilton'a faul yapıldığını işaret etti.

Ardından pozisyon için VAR incelemesi beklendi ve VAR hakemi Fırat Aydınus, Fenerbahçe'nin iptal edilen golü için hakem Halil Umut Meler'e izleme önerisi yapmadı.

Pozisyonun ardından taraftarlar sosyal medyada ikiye bölündü. Fenerbahçe taraftarları pozisyonun faul olmadığını söylerken, bazı yorumcular kararın doğru olduğunu savundu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)