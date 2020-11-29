Fenerbahçe'nin 'Kadıköy kalesi' yıkıldı

Yıllardır derbilerde rakiplerine üstünlüğüyle bilinen Fenerbahçe, 2020 yılında ise rakiplerine kaybederek yıllardır süregelen serilerini sona erdirdi.

2020 yılı sadece dünya için değil Fenerbahçe için de sıkıntılı geçiyor. Derbi galibiyetleriyle yıllardır bir üne sahip olan sarı-lacivertliler Ali Koç döneminde yaşadığı derbi başarısızlıklarına bir yenisini daha ekledi.

Fenerbahçe bu yıl içerisinde rakiplerine karşı üstünlüğü olarak nitelendirilen Kadıköy'deki tüm serilerini sona erdirdi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de karşılaştı. 4-3 kazanan Beşiktaş, 15 yıl aranın ardından Fenerbahçe deplasmanında galibiyete uzandı.





RAKİPLERİNE KARŞI ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KAYBETTİ

Beşiktaş'a iç sahada 15 yıl sonra kaybeden Fenerbahçe, 2020 yılı içinde benzer serileri Galatasaray ve Trabzonspor karşısında da kaybetti.

TRABZONSPOR DA SERİYİ SONLANDIRDI

16 Haziran'da Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek finale yükselen Trabzonspor, rakibini yaklaşık 23 yıl sonra Kadıköy'de mağlup etmeyi başarmıştı.

GALATASARAY 20 YIL SONRA KAZANDI

Galatasaray ise, Şubat 2020'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atmıştı.

Sarı-kırmızılılar rakibini tam 20 yıl 2 ay sonra yenmişti. Fenerbahçe deplasmanında 22 Aralık 1999'da aldığı galibiyetten sonraki 23 resmi maçı kazanamayan Galatasaray, rakibini 20 yılı aşkın süre sonra Kadıköy'de yenerek bu kötü seriye son vermişti.