Fenerbahçe'nin kadın kalecisi Göknur Güleryüz milli takım tercihini açıkladı

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın 20 yaşındaki kalecisi Göknur Güleryüz, Azerbaycan'dan gelen daveti reddederek milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.
Fenerbahçe duyurdu
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
2022-2023 sezonundan itibaren Fenerbahçe Kadın Futbol takımımızın formasını terleten ve daha öncesinde alt yaş kategorileri olmak üzere Azerbaycan Kadın A Milli Takımı'na davet edilen oyuncumuz Göknur Güleryüz, milli takım tercihini Türkiye Kadın A Milli Takımımızdan yana kullanmıştır. Oyuncumuza milli takım kariyerinde başarılar dileriz.
Daha önce Trabzonspor'da da oynadı
Antakya doğumlu genç file bekçisi, alt yaş kategorilerinde Azerbaycan Milli Takımı formasını gururla terletmişti.
2003 doğumlu kaleci daha önce Trabzonspor forması da giymişti.
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