Fenerbahçe'nin kadın kalecisi Göknur Güleryüz milli takım tercihini açıkladı

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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın 20 yaşındaki kalecisi Göknur Güleryüz, Azerbaycan'dan gelen daveti reddederek milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

Fenerbahçe duyurdu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2022-2023 sezonundan itibaren Fenerbahçe Kadın Futbol takımımızın formasını terleten ve daha öncesinde alt yaş kategorileri olmak üzere Azerbaycan Kadın A Milli Takımı'na davet edilen oyuncumuz Göknur Güleryüz, milli takım tercihini Türkiye Kadın A Milli Takımımızdan yana kullanmıştır. Oyuncumuza milli takım kariyerinde başarılar dileriz.