Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Sandro Zufic, gördüğü kartlarla dikkat çekiyor

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Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi evinde 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, kritik maçı 3 puanla tamamladı.

Geriye düştüğü maçta ikinci yarıda ortaya koyduğu performansla maçı çeviren Kanarya, 9 dakikada 3 gol buldu.

ZUFIC, TORREIRA'DAN FAZLA KART GÖRDÜ

Fenerbahçe'nin bu sezonki yeni kaleci antrenörü Sandro Zufic, ikinci yarıda yaptığı itirazlar sonucu çift sarı kartla oyun dışı kaldı. Zufic, bu sezon 4'ü sarı, 1'i kırmızı olmak üzere 5. kartını gördü.

Sezon başından bu yana sık sık kart gören Hırvat antrenörün, sarı-kırmızılı takımın başarılı orta sahası Lucas Torreira'dan fazla kart görmesi ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

MAÇTAN SONRA PAYLAŞIM

Deneyimli antrenör, maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda da bulundu.

İşte Zufic'in paylaşımı...