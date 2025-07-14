Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı

Fenerbahçe, 2025-26 sezonu öncesi hazırlık kampı kapsamında Portekiz'de bulunacak.

Bu kapsamda Fenerbahçe'nin Portekiz'de yapacağı kamp kadrosunu açıkladı...

Sakatlanan Talisca, kamp kadrosunda yer almadı.

TALISCA SAKATLIĞI NEDENİYLE YOK

Talisca'nın 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Yeni transferler Jhon Duran ile Archie Brown ise kampa gidiyor.

3 İSİM DAHA GÖTÜRÜLMEDİ

Diğer yandan Emre Mor ve Miha Zajc ve Lincoln Henrique de kamp kadrosunda kendilerine yer bulamadı.

İşte Fenerbahçe'nin Portekiz kamp kadrosu...

Öte yandan Fenerbahçe'nin kamp sürecinde yapacağı hazırlık maçlarının takvimi ise şu şekilde...

17 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Portimonense

20 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Sunderland

23 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Al Ittihad

26 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Benfica