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- Fenerbahçe'nin kasım ayı maç takvimi: 5 zorlu deplasman maçı...
Fenerbahçe'nin kasım ayı maç takvimi: 5 zorlu deplasman maçı...
- Haber Merkezi
- 27.10.2021 - 16:21
- Güncelleme : 27.10.2021 - 16:23
Vitor Pereira yönetiminde 2021-22 sezonunu açan Fenerbahçe, iyi giden grafiğini aşağı çevirdi.
Sarı-lacivertli camia yukarı yönlü gidişatını devam ettiremedi ve liderlik koltuğundan gittikçe uzaklaştı.
Trabzonspor yenilgisini atlatamayan taraftarına bir yenilgi daha yaşatan Kanarya, içerde Alanya'ya mağlup oldu.
Kadıköy'de Alanya'ya 2-1 mağlup olan Fenerbahçe takımı, taraftarları tarafından sert tezahüratla soyunma odasına yollandı.
Bu gelişmelerin ardından galibiyet serisi başlatmak isteyen taraftarlar, Fenerbahçe'nin kasım ayı maç programını merak ediyor.
Taraftarlar, "Fenerbahçe'nin kasım ayı fikstürü belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Fenerbahçe'nin kasım ayı fikstürü belli oldu mu? İşte detaylar...
FENERBAHÇE'NİN KASIM AYI MAÇ TAKVİMİ
Fenerbahçe, 1 ay içerisinde tam 5 kez deplasmanda maça çıkacak. Cumartesi günü Konya deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe, dönüşünde Antwerp ile Belçika'da oynayacak.
12. haftada Kayserispor'u Kadıköy'de ağırlayacak olan Kanarya, sonrasındaki 3 maçta deplasmanda mücadele edecek.
21 Kasım'da Galatasaray'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, 4 gün sonra Olympiakos'la, bu maçtan 4 gün sonra ise Göztepe ile İzmir'de karşılaşacak.
- 30 Ekim: Konyaspor (D)
- 4 Kasım: Antwerp (D)
- 7 Kasım: Kayserispor
- 21 Kasım: Galatasaray (D)
- 25 Kasım: Olympiakos (D)
- 29 Kasım: Göztepe (D)