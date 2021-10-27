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Fenerbahçe'nin kasım ayı maç takvimi: 5 zorlu deplasman maçı...

Fenerbahçe'nin kasım ayı maç takvimi: 5 zorlu deplasman maçı...

Son 3 maçında iki yenilgi ve bir beraberlik alan Fenerbahçe, kasım ayını zorlu geçirecek. Camia ise zorlu kasımı kayıpsız kapatmak istiyor. Peki, Fenerbahçe'nin kasım ayı fikstürü belli oldu mu?