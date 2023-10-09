Fenerbahçe'nin Kasımpaşa galibiyetinde hakem kararları doğru mu Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederken gecenin en çok konuşulan iki pozisyonunu ünlü spor yorumcuları analiz etti.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiği maçın tartışmalı pozisyonlarını hakem eleştirmenleri yorumladı.

İşte hakemlerin değerlendirmesi...

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır...

Dakika 6: Sarı-lacivertlilerin golünden önce; Kasımpaşa'nın faul beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran

"Hakem faul vermeliydi, ama VAR karışamaz"

Becao ile Ngoy arasında böyle mücadeleler hep oldu. Mete Kalkavan, hep devam ettirdi. Kendi içinde standart var. İki oyuncu da birbirini çekiyor. Ngoy da Becao'yu tutuyor; Becao biraz daha fazla. Her iki oyuncunun da gözleri topta ama Becao sağ eli göğse koymuş, sol eliyle refakatin biraz dışına çıkmış. Ngoy'un topa yükselmesini engellemiş Becao. Ngoy belli noktadan sonra durmuş. Bu pozisyon ceza alanında olsa penaltı olur mu? VAR müdahalesi için bunu söylüyorum. Bu pozisyonda kesinlikle VAR müdahalesi olmaz. VAR karışmaz. Top arkaya gittiği için atak başlangıç fazı olmaz falan deniyor, öyle bir şey yok. Becao, iki eliyle Ngoy'u bariz şekilde çekip kenara atsaydı, VAR müdahalesi olurdu. Ancak, Becao'nun yaptığı hareketler faul ama hakem saha içinde vermeli kararı. Hakem faul vermeliydi.

Erman Toroğlu:

Bu pozisyon faul değil. İkili mücadele var. Devam et, bas git, kendini bırakıyorsun ama. Sonra da faul istiyorsun. Bunları geçeceksiniz. Becao'nun pozisyonunda faul yok. Devam kararı doğru.

Ahmet Çakar

Maçın hemen başı, İsmail ortaladı, Dzeko attı. Devrenin sonunda da Tadic penaltıyla maçı bitiriverdi. Mete Kalkavan iyi görünse de iki golde de hatası var. İlk gol öncesi Becao'nun rakibe faulü var. Bu faule VAR müdahale edemez.

Deniz Çoban

Benim kafam karışık. Kafamın karışmasına sebep, eğitimlerdeki argümanlar. Hakemlerin de kafası karışık. Hakemin bir standartı olsun, ona göre yorum yapsın. Bugün tamam diyorsunuz, ertesi gün bambaşka bir yorum geliyor. Yüksek mücadelelerde etki, delil göstermek zordur. Bu tür mücadelelere VAR'ın karışması kolay değildir denir evrensel ilkelerde. Uzayan forma, yana atılan rakip, çift elle sarılıp oyuncuyu kilitleme gibi durumlarda VAR karışabilir. Mücadele yere yakınsa VAR'ın karışması daha kolay olur. Alper Ulusoy, geçen hafta Ümraniyespor - Bandırmaspor maçında aynı mücadele oldu. Alper'e ertesi gün Trabzonspor maçını verdiler, 'VAR müdahalesi sonuna kadar doğru' dediler. Bence Becao ile Ngoy arasında adil bir mücadele yok. Becao, Ngoy'a göre tutmayı abartıyor. Burada bir faul var. VAR açısından bu bir yüksek mücadeledir, çok açık gösterebileceğin formadan uzama yoktur, karışılmaz denir. MHK ise Alper Ulusoy'u geçen hafta doğru buluyorsa, kriter buysa VAR karışmalı derim. Çünkü, MHK standartı böyle koymuş. Faul mü faul. Müdahale konusunda benim kafam karışık. Bir standart koyamadı MHK. Neye karışıyor, neye karışılıyor. Standart yok. Kaçak güreşmiyoruz. Alper Ulusoy'un müdahalesi yanlıştı ama doğru dediler. O zaman buna da karışacaksın. VAR, burada hiçbir delil gösteremez. Karışmaması evrensel ilkelere göre doğru. Türkiye'de karışıldı ve MHK doğru dedi.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır...

45+1. Dakika: Fenerbahçe lehine verilen penaltıda hakemin kararı doğru mu?

Bahattin Duran

Yasin çok genç bir oyuncu. Sağ ayağını yere koyduktan sonra sol dizini de öne çıkarıyor, sonra anlıyor ve durmaya çalışıyor ama duramıyor. Dzeko geçecekken dizine temas gerçekleşiyor. Yasin biraz daha tecrübeli olsa dizini yere çıkardığı an geri çekerdi. Yasin'in sol dizi, Dzeko'nun sağ dizine temas ediyor. Sol dizi hala havada. Bu pozisyon kitaba göre penaltı. Buna penaltı değil denemez. Bu pozisyon 'soft' bir penaltı. Dzeko ayağını normalin düşüne çıkarmıyor. Buna penaltı değil denemez. Benim anlayışıma göre yumuşak penaltı bu.

Erman Toroğlu

"Dzeko işi biliyor. Bence penaltı değil. Ben olsam vermem buna penaltı. VAR'a hakemi çağırmalıydı. Ama çağırmadı…

Ahmet Çakar

Hakemin verdiği penaltıyı da çok ağır ve yanlış buluyorum. Dzeko, rakibin dizi uzanırken zaten kendini bırakmaya niyetli ve diziyle rakip diz temas ediyor. Hakem de bunu yiyor.

Deniz Çoban