Fenerbahçe'nin Kayserispor kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertli takımda Ferdi Kadıoğlu, Szalai, Sosa ve Valencia, kadroda yer alırken, Mesut Özil ve Ozan Tufan kadroda yer almadı.

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerin Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe'de Tisserand, Burak Kapacak, Ozan Tufan ve Mesut Özil maç kadrosunda yer almadı. Enner Valencia, Luz Gustavo, Jose Sosa ve Ferdi Kadıoğlu ise kafileye dahil edildi.

Kayserispor - Fenerbahçe mücadelesi yarın saat 16.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak.

KAMP KADROSU

Altay, Berke, Ertuğrul, Kim, Szalai, Serdar, Novak, Nazım, Ferdi, Gustavo, Sosa, Crespo, Zajc, Mert Hakan, Arda, İrfan Can, Rossi, Osayi, Pelkas, Valencia, Serdar ve Berisha