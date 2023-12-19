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Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.