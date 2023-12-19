Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu

Lider Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren ve Kayseri'de oynanacak bu kritik müsabaka öncesinde sarı-lacivertli takımın kamp kadrosu açıklandı.
20 Aralık günü saat 17.00'da başlayacak olan maç öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç kadrosunu belirledi.
5 futbolcu maç kadrosunda yok
Cezalı Samet Akaydın ile sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc'ın yanı sıra sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen Edin Dzeko, Kayseri deplasmanına götürülmedi.
Bu oyuncuların yanı sıra Ryan Kent de teknik heyet tercihiyle kadroya alınmadı.
Fenerbahçe'nin maç kadrosu
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Serdar Aziz, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred Rodrigues, Cengiz Ünder, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Umut Nayir.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış