Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı, ofsayt gerekçesiyle iptal oldu Fenerbahçe, Hatayspor'u ağırladığı maçın ilk yarısında penaltı kazandı. Ancak hakem Volkan Bayarslan VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyon ofsayt olduğu gerekçesiyle kararını değiştirdi.

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Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Hatayspor kozlarını paylaştı.

Sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Tadic'in pasına hareketlenmek isteyen Dzeko, ceza sahasında Burak Bekaroğlu ile girdiği mücadelede yerde kaldı.

Oyun birkaç saniye devam ettikten sonra hakem Volkan Bayarslan penaltı kararını verdi ve beyaz noktayı gösterdi. Burak ise sarı kart gördü.

VAR uyarısı sonrası karar değişti

Bir süre sonra yapılan VAR incelemesinin ardından Dzeko'nun ofsaytta olduğu tespit edildi. Böylelikle hem penaltı kararı hem de Burak Bekaroğlu'nun sarı kartı iptal edildi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)