Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıya Başakşehir uzun süre itiraz etti

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Başakşehir'i 90+4'te Michy Batshuayi ile bulduğu penaltı golüyle 1-0 mağlup ederken penaltı pozisyonu gündeme oturdu.
Sebastian Szymanski'nin ceza sahası dışından şutunda top Onur Ergün'ün eline çarptı.
Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.
Başakşehirli futbolcular uzun bir süre pozisyonun dışarıda olduğuna yönelik itirazlarda bulundu.
Philippe Keny kırmızı kart gördü
Philippe Keny, itirazları nedeniyle çift sarı kartla oyundan ihraç edildi ve Başakşehir 9 kişi kaldı.
Deniz Türüç ise sarı kart gördü.
VAR hakemi Erkan Engin, pozisyonun dışarıda olduğuna yönelik bir uyarıda bulunmadı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
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