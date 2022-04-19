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    Fenerbahçe'nin Kim Min Jae'den beklentisi

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kim Min Jae'den gelecek sezon da takımda kalmasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 10:36
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    Fenerbahçe'nin Kim Min Jae'den beklentisi

    Yeni sezonda şampiyonluk için mücadele edecek takımın iskeletini kurmak için çabalayan Fenerbahçe'de odaklanılan isimlerin başında Kim Min-jae geliyor.

    Sezon başında transfer edilen ve gösterdiği performansla takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Güney Koreli’nin taliplerinin artması yönetimi endişelendiriyor.

    Fenerbahçe nin Kim Min Jae den beklentisi #1

    "Bir sene daha kal"

    Sözleşmesindeki ‘23 milyon euroya serbest kalır' maddesi de işleri zorlaştırıyor. Ancak Başkan Ali Koç, Kim Min-jae'i tutmaya kararlı.

    Koç, 25 yaşındaki stoperle bir görüşme yapıp en az bir sene daha takımda kalmasını istedi. Fenerbahçe Başkanı, Kim'e, şampiyonluk yaşadıktan sonra istediği takıma gitmesine kolaylık sağlanacağını anlattı.

    Sözcü'de yer alan habere göre; Türkiye'de mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren Güney Koreli futbolcunun talebe olumlu yanıt vermesi bekleniyor.

    Fenerbahçe nin Kim Min Jae den beklentisi #2


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