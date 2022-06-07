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    Fenerbahçe'nin kombine fiyatları belli oldu

    Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, kombine bilet fiyatlarını duyurdu.
    • 07.06.2022 - 17:02
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 17:29
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    Fenerbahçe'nin kombine fiyatları belli oldu

    Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe Kulübü, 2022-2023 sezonu kombine bilet fiyatlarını açıkladı.

    Sarı-lacivertlilerde 2022-2023 futbol sezonu kombine satış dönemi yarın saat 09.00’da yenileme süreci ile başlıyor.

    Yüzde 100 zam yapıldı

    İşte kombine bilet fiyatları şu şekilde:

    Fenerbahçe nin kombine fiyatları belli oldu #1


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