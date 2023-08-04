Fenerbahçe'nin Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi Maribor oldu

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 5-0 kazandığı maçın rövanşında Moldova'nın Zimbru takımını 4-0 yenerek tur atlayan Fenerbahçe'nin 3. eleme turundaki rakibi belirlendi.
Sarı-lacivertliler 3. ön eleme turunda Slovenya'nın Maribor takımı ile eşleşti.
Differdange karşısında kendi sahasında 3-1 geriye düşen Maribor, önce 90 dakika içinde skoru 3-3'e getirdi, daha sonra uzatmalara giden maçın 120+1. dakikasında bulduğu golle 4-3 kazanmayı başardı.
İlk maç 10 Ağustos'ta
Temsilcimiz 10 Ağustos Perşembe günü eşleşmenin ilk maçında rakibini İstanbul'da konuk edecek.
Rövanş mücadelesi 17 Ağustos'ta Slovenya'da oynanacak.