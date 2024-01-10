Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında penaltı kazandığı pozisyon Fenerbahçe, Konyaspor'u ağırladığı Süper Lig maçının ilk yarısında VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Topun başına geçen Edin Dzeko, 11. dakikada ağları sarstı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'de 16. haftanın erteleme karşılaşmasında Konyaspor'u konuk etti.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında ise ev sahibi takım sarı-lacivertliler, penaltı kazandı. Beyaz noktaya gelen Edin Dzeko ise ağları sarsarak takımını öne geçirdi.

VAR uyarısı sonrasında penaltı kararı verildi

Dakikalar 11'i gösterdiğinde Edin Dzeko ile Adil Demirbağ arasında pozisyon için VAR hakemi Bülent Birincioğlu'nun orta hakem Kadir Sağlam'ı uyarması sonucu Kadir Sağlam pozisyonu inceledi ve Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi.

Topun başına geçen Edin Dzeko düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Galatasaraylılar, derbideki pozisyonu hatırladı

Yaşanan bu pozisyonun ardından ise Galatasaray taraftarı büyük bir tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı futbolseverler, sosyal medyadan Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçtan bir örnek gösterdi.

Galatasaraylılar, Fenerbahçe maçında yaşanan pozisyonun ardından derbi maçta Mauro Icardi ve Rachid Ghezzal arasındaki ikili mücadelenin devam etmesini eleştirdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)