Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu duyuruldu

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Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde Ali Çamdalı yönetimindeki Konyaspor ile İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Şampiyonluk yarışını ve kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendiren müsabaka Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

Bu maç 6 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak.

Kritik karşılaşma öncesinde konuk ekip Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

4 isim kadroda yok

Leonardo Bonucci ve Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde kadroda yer almadı.

Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında kadroya alınmayan Miha Zajc ise kadroya dahil edildi.

"En iyi şekilde yapmaya devam edeceğim"

Kadroya alınmayan Bonucci, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İtalyan oyuncu yaptığı açıklamada, şu sözleri sarf etti:

Saha içi ve saha dışında tüm tecrübem ve emeğimle takıma yardımcı olmaya çalışıyorum ve bunu da en iyi şekilde yapmaya devam edeceğim.