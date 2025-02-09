Sebastian Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçti

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Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında takımını 1-0 öne geçiren Sebastian Szymanski, kulübün lig tarihindeki 4000. golünü attı.
GOL NASIL GELİŞTİ?
Maçın 22. dakikasında hızlı gelişen hücumda Talisca'nın şutunu kaleci kurtardı, seken topta Oğuz Aydın kale ağzındaki Szymanski'yi gördü ve Polonyalı oyuncu topu ağlara gönderdi.
4000. GOLÜ ATTI
Sebastian Szymanski, bu golle birlikte Fenerbahçe tarihinin 4000. golünü atmış oldu.
Fenerbahçe'nin 3000. golünü Alex de Souza, 2000. golünü Uche, 1000. Erol Togay, ilk golünü ise Ergun Öztuna kaydetmişti.
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