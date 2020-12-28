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- Fenerbahçe'nin listesindeki 4 stoper
Fenerbahçe'nin listesindeki 4 stoper
Devre arasında mutlaka bir stoper almayı planlayan Fenerbahçe'nin, Sokratis, Radovanovic, Dragovic veya Stefan Radu'dan birini kadrosuna katacağı öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 28.12.2020 - 09:13
Lemos ve Serdar Aziz'in performanslarını yetersiz bulan Fenerbahçe, Tisserand ile birlikte oynayabilecek bir stoper almak için harekete geçti.
Sportif direktör Emre Belözoğlu ile teknik direktörü Erol Bulut'un 4 isim üzerinde durdukları öğrenilirken, listedeki isimler de belli oldu.
İLK HEDEF SOKRATIS
Sarı-lacivertlilerin ilk hedefi, Arsenal'de forma şansı bulamayan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sokratis Papastathopulos.
Geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye giden Belözoğlu'nun, oyuncunun menajeriyle bir görüşme yaptığı belirtildi.
3 ADAY DAHA VAR
Fenerbahçe, Sokratis transferinden istediği sonucu alamazsa listedeki diğer isimlere yönetecek.
Diğer stoper adayları şu şekilde:
Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen)
Aleksandar Radovanovic (Lens)
Stefan Radu (Lazio)