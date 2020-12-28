Euro
9.213
-0.31%
Dolar
7.5375
-0.64%
Altın
456.21
-0.52%
Borsa
1.426
0%
Bitcoin
204.249
-3.54%
EXEN Coin
10.71
0.28%
12ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 12 C
    Fenerbahçe'nin listesindeki 4 stoper

    Fenerbahçe'nin listesindeki 4 stoper

    Devre arasında mutlaka bir stoper almayı planlayan Fenerbahçe'nin, Sokratis, Radovanovic, Dragovic veya Stefan Radu'dan birini kadrosuna katacağı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2020 - 09:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Lemos ve Serdar Aziz'in performanslarını yetersiz bulan Fenerbahçe, Tisserand ile birlikte oynayabilecek bir stoper almak için harekete geçti.

    Sportif direktör Emre Belözoğlu ile teknik direktörü Erol Bulut'un 4 isim üzerinde durdukları öğrenilirken, listedeki isimler de belli oldu.

    İLK HEDEF SOKRATIS

    Sarı-lacivertlilerin ilk hedefi, Arsenal'de forma şansı bulamayan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sokratis Papastathopulos.

    Geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye giden Belözoğlu'nun, oyuncunun menajeriyle bir görüşme yaptığı belirtildi.

    Fenerbahçe nin listesindeki 4 stoper #1

    3 ADAY DAHA VAR

    Fenerbahçe, Sokratis transferinden istediği sonucu alamazsa listedeki diğer isimlere yönetecek.

    Diğer stoper adayları şu şekilde:

    Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen)

    Fenerbahçe nin listesindeki 4 stoper #2

    Aleksandar Radovanovic (Lens)

    Fenerbahçe nin listesindeki 4 stoper #3

    Stefan Radu (Lazio)

    Fenerbahçe nin listesindeki 4 stoper #4



    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir