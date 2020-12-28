Fenerbahçe'nin listesindeki 4 stoper

Devre arasında mutlaka bir stoper almayı planlayan Fenerbahçe'nin, Sokratis, Radovanovic, Dragovic veya Stefan Radu'dan birini kadrosuna katacağı öğrenildi.

Lemos ve Serdar Aziz'in performanslarını yetersiz bulan Fenerbahçe, Tisserand ile birlikte oynayabilecek bir stoper almak için harekete geçti.

Sportif direktör Emre Belözoğlu ile teknik direktörü Erol Bulut'un 4 isim üzerinde durdukları öğrenilirken, listedeki isimler de belli oldu.

İLK HEDEF SOKRATIS

Sarı-lacivertlilerin ilk hedefi, Arsenal'de forma şansı bulamayan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sokratis Papastathopulos.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye giden Belözoğlu'nun, oyuncunun menajeriyle bir görüşme yaptığı belirtildi.

3 ADAY DAHA VAR

Fenerbahçe, Sokratis transferinden istediği sonucu alamazsa listedeki diğer isimlere yönetecek.

Diğer stoper adayları şu şekilde:

Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen)

Aleksandar Radovanovic (Lens)



Stefan Radu (Lazio)













