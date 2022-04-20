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Fenerbahçe’nin maaş başarısı
Fenerbahçe, 2021-22 sezonunda futbolculara ödediği maaşlarla önceki sezonlardan farklı olarak büyük bir maaş yükünden kurtuldu.
- 20.04.2022 - 16:46
2021-2022 sezonuna mutlak şampiyonluk sloganıyla başlayan Fenerbahçe, transfer döneminde yıldız futbolcuların yanı sıra gelecek potansiyeli yüksek yıldız adaylarını ve altyapıdan yetişen genç yetenekleri ekledi.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig’in maaş rekortmeni olmaktan bu sayede kurtuldu.
11’deki oyuncuların yıllık maaşları
Fenerbahçe’nin ilk 11’inde en yüksek yıllık maliyete sahip futbolcusu ise İrfan Can Kahveci... Fenerbahçe’de ilk 11’de oynayan oyuncuların aldığı yıllık maaşlar;
- Altay: 1 milyon euro
- Osayi: 600 bin euro
- Min Jae: 1.2 milyon euro
- S.Aziz: 1 milyon euro
- Crespo: 500 bin euro
- Ferdi: 800 bin euro
- Rossi: 1.4 milyon euro
- Mert Hakan Yandaş: 750 Bin Euro
- Zajc 1.3 milyon euro
- İrfan Can Kahveci: 1.8 milyon euro
- S. Dursun: 1 milyon euro