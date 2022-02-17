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    Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası taraftarlar isyan etti

    Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası taraftarlar isyan etti

    Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turunda Çekya'nın Slavia Prag takımına 3-2 mağlup oldu. Taraftar ise mağlubiyet sonrası bilet yaktı, yönetimi istifaya çağırdı.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 23:41
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    Fenerbahçe ve Slavia Prag, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında karşı karşıya geldi.

    Fenerbahçe müsabakadan 3-2'lik mağlubiyletle ayrıldı.

    Yenilgi sonrası Fenerbahçe taraftarları adeta isyan etti.

    BİR TARAFTAR BİLETİNİ YAKTI

    Fenerbahçeli bir taraftar biletini yakarak yenilgiye tepki gösterdi.

    Fenerbahçe nin mağlubiyeti sonrası taraftarlar isyan etti #1

    "ALİ KOÇ İSTİFA, YÖNETİM İSTİFA"

    Fenerbahçeli taraftarlar, ilk yarının son anlarında kulüp başkanı Ali Koç ve yönetimine istifa çağrısında bulundu.

    Slavia Prag'ın golünün ardından "Ali Koç İstifa" şeklinde slogan atan taraftarlar daha sonra "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.

    Sarı-lacivertli taraftarlar futbolculara da tepki gösterdi. Taraftarlar, ikinci yarıda takımlarını sahaya çıkarken ıslıkladı.

    Fenerbahçe nin mağlubiyeti sonrası taraftarlar isyan etti #2

    Fenerbahçe nin mağlubiyeti sonrası taraftarlar isyan etti #3


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