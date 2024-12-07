Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrasında Mauro Icardi'den paylaşım

Süper Lig'in 15. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
Dolmabahçe'de oynanan mücadele 1-0 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle sonuçlandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol 73. dakikada Oxlade-Chamberlain'den geldi.
İngiliz oyuncunun yerden ortasında Immobile'nin kramponunun altından geçen top filelerle buluştu.
FENERBAHÇE YENİLDİ, ICARDİ PAYLAŞIM YAPTI
Bu müsabakanın hemen ardından ise Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'den paylaşım geldi.
Fenerbahçe'nin yaşadığı puan kayıplarının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Icardi, 'Buen Dia' notunu düşerek bir fotoğrafını yayınladı.
Yıldız ismin, Türkçe anlamı 'İyi Günler' olan ifadeyle paylaştığı fotoğraf kısa süre içerisinde gündem oldu.
ARJANTİN'DE AMELİYAT OLDU
2 Aralık Pazartesi günü Galatasaray, sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te başarılı bir operasyon geçirdiğini açıklamıştı.
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