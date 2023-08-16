Fenerbahçe'nin Maribor maçı kamp kadrosu: Eksikler var Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ikinci maçında deplasmanda oynayacağı Maribor müsabakasının kamp kadrosu açıklandı.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ikinci maçında Maribor’a konuk olacak.

Slovenya’ya giden Fenerbahçe’de kamp kadrosu da belli oldu.

Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantep FK mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Rodrigo Becao ile Bright Osayi-Samuel riske edilmeyecek. Bu iki isimle birlikte sakatlığı bulunan Serdar Aziz ve Emre Mor’un tedavisi İstanbul’da devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: