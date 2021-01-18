Fenerbahçe'nin Mesut Özil paylaşımı rekor kırdı

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferini açıkladığı "Gel gündüzle gece olalım" paylaşımı, 24 saatte 600 bin beğeniye ulaşarak Twitter'da rekor kırdı.

Fenerbahçe, yıllardır hayalini kurduğu Mesut Özil transferini nihayet gerçekleştirdi.

Türk asıllı yıldızı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Twitter'da da rekor kırmayı başardı.

Fenerbahçe'nin "Gel gündüzle gece olalım" yazarak Mesut'un transferini açıkladığı o tweet, 24 saatte 600 bin beğeniye ulaşarak Twitter'da rekor kırdı.

RONALDO'NUN REKORUNU KIRDI

Daha önce en çok beğeni alan paylaşım, Ronaldo'nun 2018 yılında Juventus'a transfer olduğunu duyurduğu tweet olmuştu.

O dönem 535 bin beğeni ile rekorun sahibi olan Ronaldo’ya karşılık Mesut Özil paylaşımı, sadece 24 saatte 600 bin beğeniye ulaştı.