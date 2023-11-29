Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı kamp kadrosu

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Nordsjaelland ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.
Listede adı olan 7 futbolcu Danimarka'ya götürülmedi.
Djiku ve Becao yok
Sarı-lacivertlilerde; Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Fred, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Fenerbahçe'de ayrıca isimleri UEFA'ya bildirilmeyen; Samet Akaydin, Emre Mor, Mert Müldür ve Bartuğ Elmaz da kafilede yer almadı.
İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:
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