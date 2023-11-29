Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı kamp kadrosu Fenerbahçe, Nordsjaelland ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Listede Fred ve Djiku'nun olmaması dikkat çekti.

ensonhaber.com

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Nordsjaelland ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Listede adı olan 7 futbolcu Danimarka'ya götürülmedi.

Djiku ve Becao yok

Sarı-lacivertlilerde; Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Fred, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Fenerbahçe'de ayrıca isimleri UEFA'ya bildirilmeyen; Samet Akaydin, Emre Mor, Mert Müldür ve Bartuğ Elmaz da kafilede yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu: