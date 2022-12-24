Fenerbahçe'nin ofsayt itirazı

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında Maxi Gomez'in golüyle öne geçerken, Fenerbahçeli oyuncular golün ofsayt olduğuna dair yoğun bir şekilde hakeme itirazda bulundu.

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynadığı maçta 61. dakikada öne geçti. Bu dakikada Bakasetas'ın savunma arkasına gönderdiği topa Maxi Gomez iyi hareketlendi. Karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

Maxi Gomez'in golü geçerli sayıldı

Bu gol sonrası Fenerbahçeli futbolcular, yoğun bir şekilde Gomez'in ofsayt olduğu yönünde hakeme itirazda bulundu. VAR kontrolü sonrası Gomez'in golü geçerli sayıldı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır)