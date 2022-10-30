Fenerbahçe'nin ofsayt taktiği devam ediyor

Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli takımın ofsayt taktiğine İstanbulspor'da çözüm bulamadı ve maçta 7 kez ofsayta düştü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleyi Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazandı.

İstanbulspor 7 kez ofsayta yakalandı

Fenerbahçe, bu sezon rakiplerini en çok ofsayta düşürme istatistiğini İstanbulspor'a karşı geliştirdi.

Jorge Jesus'un öğrencileri İstanbulspor karşısında rakip takım oyuncularını 7 kez ofsayta düşürdü.

Fenerbahçe'nin rakipleri 59 kez ofsayta düştü

Süper Lig'de 11 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmadan önce rakiplerini 52 kez ofsayta düşürmüştü. Bu maçla beraber bu sayı 59'a yükseldi.