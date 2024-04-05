Fenerbahçe'nin olası Süper Kupa senaryoları 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanması beklenen Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkacağını açıklayan Fenerbahçe'nin maç günü yaşatacağı olası senaryoları derledik...

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Fenerbahçe'nin 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçında sahaya yansıtacağı tavır, futbol gündeminin en merak edilen konularından biri haline geldi.

Sarı-lacivertlilerin Olağanüstü Genel Kurul'da alınan yetkilerin ardından ilk tepkisel adımını atma hazırlığında olduğu biliniyor.

Başkan vekili Erol Bilecik'in "U19 takımıyla gideceğiz ve 90 dakikalık bir maç olmayacak." açıklaması sonrasında ise Şanlıurfa'da yaşanabilecek senaryolar dikkat çekiyor.

Olası senaryolar

TFF Futbol Müsabaka Talimatnamesi'ne göre, bir futbol takımı esame listesinde en az 9 futbolcu ismi yazıp sahaya çıkabiliyor ve müsabakanın devam edebilmesi için sahada en az 7 oyuncunun bulunması gerekiyor. Bu durumda Fenerbahçe'nin pazar günü şu seçeneklerden birini uygulaması bekleniyor:

1- Fenerbahçe, dokuz U19 Takımı futbolcusuyla sahaya çıkacak ancak bir süre sonra sakatlık yaşayarak sahadan ayrılan oyuncularla birlikte sahadaki oyuncu sayısı 7'nin altına düşecek. Bu durumda hakem maçın devamını sağlayamayacak ve maç iptal edilecek. Bu eyleme yönelik cezai müeyyide olmayabilir.

2- Fenerbahçe U19 Takımı oyuncuları, karşılaşmanın hakemine kart gösterme veya benzeri tepkilerle maçın ilerlemesine engel olacak.

3- U19 takımı sahaya çıkacak, ancak başlama vuruşundan sonra sahayı terk ederek 3-0 hükmen mağlup sayılacak. Ardından TFF'nin vereceği ceza beklenmeye başlanacak.

4- Fenerbahçe U19 Takımı hiç sahaya çıkmayacak. Bunun cezai müeyyidesi, talimatnameye göre bir sonraki sezon Türkiye Kupası ve Süper Kupa'dan men edilmeyi içeriyor.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik'in açıklamaları, takımın maça dokuz oyuncu ile çıkıp daha sonra üç oyuncusunu diskalifiye ettirerek maçın tatil edilmesini sağlama yönünde olduğu şeklinde yorumlandı. Bu planın, tazminat cezası alınmasını önleyeceği iddia ediliyor.

Maç tatil edilirse kupa töreni olmaz

Ancak, bu iddialara hukukçular farklı bir bakış açısı getirdi. TFF Futbol Disiplin Talimatı'na göre, bir takımın maça başlayabilmesi için en az dokuz lisanslı oyuncuya sahip olması gerekiyor.

Maç sırasında sahadaki futbolcu sayısının altıya düşmesi durumunda maç tatil edilir ve sonuç TFF tarafından resmen açıklanır.

Spor hukukçuları, maçın tatil edilmesi nedeniyle kupa töreninin gerçekleştirilmeyeceğini vurguluyor.

Ortak basın toplantısı da olmayacak

Fenerbahçe'nin bu hamlesiyle olası tazminat davalarının önüne geçeceği düşünülüyor. sarı-lacivertliler, maç günü olan 7 Nisan'da Urfa'ya gidecek ve teknik direktör İsmail Kartal, ortak basın toplantısına katılmayacak.

Galatasaray ise maçtan bir gün önce tam kadro Şanlıurfa'ya hareket edecek ve teknik direktör Okan Buruk ile bir oyuncusu toplantıya katılacak.