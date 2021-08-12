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    Fenerbahçe'nin rakibi HJK Helsinki oldu

    Fenerbahçe'nin rakibi HJK Helsinki oldu

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-off turundaki rakibi HJK Helsinki oldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2021 - 21:20
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 21:29
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    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belirlendi.

    3. Eleme Turu'nda 2-2 biten ilk maçın rövanşında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü 3-0 yenen Finlandiya ekibi Helsinki, temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

    İLK MAÇ 19 AĞUSTOS'TA

    Fenerbahçe ilk maçını 19 Ağustos'ta evinde oynayacakken, rövanş müsabakası ise 26 Ağustos'ta yapılacak.

    Fenerbahçe, play-off turundaki rakibini elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. Grup kuraları ise 27 Ağustos Cuma günü çekilecek.

    Fenerbahçe nin rakibi HJK Helsinki oldu #1

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